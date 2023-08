Návrat wagnerovcov z Bieloruska, na domácej pôde sa dopúšťajú násilia a zločinov

21.8.2023 (SITA.sk) - Bojovníci z ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny sa podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) po návrate z Bieloruska dopúšťajú v Rusku násilných činov a ďalších zločinov. Inštitút cituje predstaviteľa ruských bezpečnostných síl, ktorý tvrdí, že príslušník Wagnerovej skupiny Andrej Trojanov po návrate do Ruska zastrelil vodiča minibusu, pretože mu neumožnil predbiehanie na diaľnici. Reakciou Moskvy podľa ISW bolo to, že tento trestný čin neriešila, keďže bezpečnostné sily sa „nechcú zaoberať wagnerovcami“. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Správa Inštitútu pre štúdium vojny poukázala aj na iné prípady, v ktorých sa bojovníci z Wagnerovej skupiny po návrate do Ruska dopustili vraždy a znásilnenia alebo sa chvastali vojnovými zločinmi spáchanými na Ukrajine.