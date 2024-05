NÁVRAT Z AFRIKY: Vták roka je späť na Slovensku

Ornitológovia spozorovali v pondelok (29. 4.) návrat prvého sokola kobcovitého na svojom pravidelnom hniezdisku v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia. Jedince trávia zimu v Afrike a na ceste späť na Slovensko prekonajú viac ako 7000 kilometrov. Tento sokol je Slovenskou ornitologickou spoločnosťou (SOS)/BirdLife Slovensko vyhlásený za Vtáka roka 2024, čo poukazuje na dôležitosť jeho ochrany. Informovala o tom SOS/BirdLife Slovensko.





"Sokol kobcovitý bol ešte nedávno u nás na hranici vyhynutia. Vďaka aktivitám na jeho záchranu sa v súčasnosti môžeme tešiť z malej populácie na lokalite, ktorá je tiež na hranici, a to troch krajín - Slovenska, Rakúska a Maďarska," povedal Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku. Vďaka slovensko-maďarskému projektu LIFE Steppe on border čaká na sokoly viac ako 200 nových búdok. "Vlastné hniezda si totiž sokoly nestavajú, využívajú predovšetkým búdky a hniezda krkavcovitých vtákov," doplnil.Jozef Ridzoň z SOS/BirdLife Slovensko priblížil, že okrem hniezdnych búdok sa v území podarilo zvýšiť rozlohu pestrých travinno-bylinných porastov, tzv. biopásov, a úhorov celkovo aktuálne na 52 hektárov. "Sú to ostrovčeky biodiverzity v inak intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine. Cieľom je založiť druhovo bohaté plochy poskytujúce dostatok potravy pre sokoly kobcovité, ktorá je v porovnaní s inými dravcami veľmi špecifická," uviedol Ridzoň. Vysvetlil, že sokoly sa živia predovšetkým koníkmi, kobylkami, vážkami a drobnými hlodavcami. V minulom roku zaznamenali ornitológovia 20 párov, ktoré odchovali 46 mláďat.Ján Gúgh zo SOS/BirdLife Slovensko poukázal na kampaň Vták roka, ktorú vyhlasujú s cieľom priblížiť verejnosti vtáčie druhy, ktoré sú ohrozené, a predstaviť možnosti ich pomoci a záchrany. Kampaň nemá len informatívny charakter, ale jej súčasťou sú rôzne aktivity, často aj v spolupráci s verejnosťou, s cieľom pomôcť vtáčích druhom. "V roku 2023 tak prebehla masívna pomoc dudkom chochlatým v podobe stoviek inštalovaných búdok na hniezdenie, v roku 2022 v spolupráci poľnohospodármi zas aktivity na zlepšenie podmienok pre výskyt jarabice poľnej," podotkol.