Návrh EÚ pozmeniť po brexite koridor v mori nahneval Paríž

Brusel 17. augusta (TASR) - Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ by námorné prístavy v Antverpách a Zeebrugge v Belgicku, ale aj prístav v Rotterdame v Holandsku mali zohrávať osobitnú úlohu pri vývoji novej námornej trasy. Na nový návrh Európskej komisie (EK) upozornila tlačová agentúra Belga.Tento návrh je však podľa Belga neprijateľný pre Francúzsko, ktoré zdôraznilo, že eurokomisianezohľadňuje zemepisnú polohu a kapacitu francúzskych prístavov.Exekutíva EÚ 1. augusta s ohľadom na brexit navrhla upraviť trasu transeurópskeho dopravného koridoru Severné more - Stredozemné more, ktorý zaisťuje prepojenie Írska a Škótska s krajinami Beneluxu a prístavom v Marseille.Komisia chce úpravou dopravného koridoru podporovať priame linky v námornej doprave a vyhnúť sa prechodom do a zo Spojeného kráľovstva. Koridor v súčasnosti spája Britániu s európskym kontinentom cez francúzske prístavy v Calais a Dunkerque. Dokument EK však navrhuje priame prepojenie Írska cez Dublin a Cork s prístavmi v Beneluxe - Zeebrugge, Antverpy a Rotterdam. Čo znamená, že trasa by obišla geograficky bližšie prístavy v Calais a Dunkerque.Belga upozornila, že tento návrh nahneval francúzsku ministerku dopravy Elisabeth Borneovú, ktorá zaslala oficiálny protest do Európskej komisie. Borneová do Bruselu odkázala, že bolo by vhodnejšie posilniť väzby medzi Írskom a prístavmi Calais a Dunkerque a dokonca rozšíriť dopravný koridor cez prístav Le Havre do Paríža. Ministerka tiež naznačila, že, EK by mala uprednostniť najbližšie prístavy spájajúce Írsko s kontinentom - Cherbourg, Roscoff a Brest.Európsky týždenník Politico uviedol, že rozhodnutie eurokomisie vylúčiť francúzske prístavy z transeurópskeho dopravného koridoru pramení z obáv z preťaženia colných orgánov v prístavoch severného Francúzska a z neistôt týkajúcich sa štrajkov prístavných pracovníkov vo Francúzsku.Všetky strany, ktorých sa týka zmena dopravného koridoru Severné more - Stredomorie, môžu predložiť EK svoje pripomienky do konca septembra. Tie budú zohľadnené v rámci politických diskusií medzi členskými štátmi EÚ a Európskym parlamentom.(spravodajca TASR Jaromír Novak)