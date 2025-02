Návrh kresťanských demokratov na zmenu ústavy nezakazuje umelé oplodnenie, progresívci podľa Majerského klamú

Cieľom je chrániť deti a ľudskú dôstojnosť

Náhradné materstvo

„Prenájom maternice"

17.2.2025 (SITA.sk) - Kresťanskí demokrati sa ostro ohrádzajú voči nepravdivým informáciám, ktoré šíria progresívci v súvislosti s návrhom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) na zmenu Ústavy SR . Predseda KDH Milan Majerský uviedol, že predstavitelia hnutia Progresívne Slovensko (PS) klamú, ak tvrdia, že kresťanskí demokrati chcú svojimi zmenami v ústave zakázať umelé oplodnenie "Je to absolútny nezmysel. Hoci máme ako kresťania k tejto téme vážne výhrady, v našom návrhu žiadny takýto zákaz nie je," upozornil Majerský s tým, že ich návrh reaguje na európske trendy a odmieta nehumánne praktiky, ako je surogačné materstvo, teda prenájom materníc a obchodovanie s deťmi.Podpredseda KDH Viliam Karas zdôraznil, že návrh ústavnej novely je v súlade s hodnotami Európskeho parlamentu aj medzinárodnými dohovormi. Ako vysvetlil, cieľom je chrániť deti a ľudskú dôstojnosť. "Kliniky asistovanej reprodukcie môžu pokračovať v činnosti, pokiaľ nejde o dohody v prospech tretích strán, ako je oplodnenie surogátnej matky," dodal Karas.Kresťanskí demokrati sú aj naďalej pripravení o svojom návrhu rokovať s každou stranou. Pripomenuli, že ich návrhom sa posilní zvrchovanosť Slovenska a ochrana tradičných hodnôt. "Našou snahou je viesť dobrú a konštruktívnu diskusiu. Veríme, že všetky strany budú pristupovať k tejto téme s rešpektom a bez šírenia zavádzajúcich informácií," uzavrel Majerský.Slovenská republika patrí ku krajinám, ktoré nemajú osobitným právnym predpisom regulované surogačné materstvo. Slovensko náhradné materstvo nepodporuje. Keďže surogácia je spravidla nevyhnutne spätá s asistovanou reprodukciou, prvá otázka, ktorou sa treba zaoberať, je otázka, či súčasná legislatíva umožňuje využiť metódy asistovanej reprodukcie žene, ktorá vystupuje ako náhradná matka.Druhá otázka sa týka určovania materstva podľa slovenského právneho poriadku a tiež toho, či a za akých podmienok umožňujú právne normy prevod alebo prechod rodičovských práv a povinností z náhradnej matky (rodičov) na objednávateľov.V súvislosti s prípadnými dohodami o surogačnom materstve parlament v zákone o rodine jednoznačne ustanovil neplatnosť akýchkoľvek dohôd či zmlúv, ktoré by boli v rozpore so zákonnou domnienkou materstva, podľa ktorej je matkou dieťaťa vždy žena, ktorá dieťa porodila. Slovenský zákonodarca tak celkom jasne vyjadril svoj postoj k tomuto fenoménu a odmietol mu poskytnúť právnu ochranu.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z roku 2015 konštatoval, že zmluva o náhradnom materstve by bola neplatnou pre rozpor s dobrými mravmi. Na Slovensku nie je možný tzv. "prenájom maternice". V našom právnom prostredí nie je vylúčený v prípade surogačného materstva ani trestnoprávny postih (obchodovanie s ľuďmi).