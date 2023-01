Návrh ministra spravodlivosti je hanebný a ponižujúci, z LGBTI+ ľudí robí podľa Plavákovej z PS druhotriednych občanov

Druhotriedni občania

Fiduciárne vyhlásenie

19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Návrh povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa , ktorý mal uľahčiť život párom rovnakého pohlavia, považuje podpredsedníčka Progresívneho Slovenska (PS) Lucia Plaváková za hanebný a ponižujúci. V tlačovej správe o tom informovalo hnutie PS.„Tento návrh hovorí, že vláda pod vedením Eduarda Hegera (OĽaNO) dáva partnerským vzťahom párov rovnakého pohlavia rovnakú váhu ako akýmkoľvek dvom ľuďom bez ohľadu na to, aký majú vzťah, bez ohľadu na to, či spolu žijú, bez ohľadu na to, či sa ľúbia a chcú spoločne tráviť život," uviedla Plaváková.Tento návrh však podľa nej hovorí, že vláda dáva partnerským vzťahom párov rovnakého pohlavia rovnakú váhu ako akýmkoľvek dvom ľuďom, ktorí spolu z akéhokoľvek dôvodu zdieľajú byt.Dodala, že „chýba akékoľvek uznanie existencie párov rovnakého pohlavia. Vytvorenie pojmu dôverník je ponižujúce a bol za tým zjavne úmysel, keďže láska dvoch žien a dvoch mužov si podľa pána Karasa nezaslúži, aby sme aspoň povedali, že existuje."Daný návrh podľa Plavákovej prakticky nepokrýva celý zoznam chýbajúcich práv a povinností. Dodala, že sa vytvára osobitná evidencia u notára, čím štát jasne hovorí, že ľudia z LGBTI+ komunity sú len druhotriednymi občanmi, ktorí nemôžu prísť potvrdiť svoj záväzok na rovnaké miesto ako ľudia väčšiny. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce prostredníctvom dvoch zákonov zjednodušiť život ľuďom v rozličných životných situáciách.Navrhované právne nástroje by mali priniesť blízkym osobám, vrátane nezosobášených párov, ako aj párov rovnakého pohlavia istotu do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, dedenia, zdravotnej starostlivosti alebo ochrany maloletých.Jedným z navrhovaných zákonov je zákon o fiduciárnom vyhlásení, ktorým bude zriadený register fiduciárnych vyhlásení. MS SR informovalo, že ide o jednoduchý právny úkon pred notárom, ktorým osoba prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník.Dôverník sa bude môcť napríklad oboznamovať so zdravotnými informáciami alebo môže v mene vyhlasovateľa udeliť informovaný súhlas so zdravotnou starostlivosťou.Právny inštitút však rieši aj zásadnejšie právne otázky pre prípad smrti. Pre prípad smrti môže vyhlasovateľ určiť, že ustanovený dôverník bude vyhlásený za správcu dedičstva. Rovnako tak bude môcť byť určený ako poručník alebo opatrovník deťom zosnulého.