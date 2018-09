Návrh na obedy zadarmo predloží Smer-SD na októbrovú schôdzu NR SR

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Návrh na zavedenie obedov zadarmo predložia poslanci Smeru-SD na októbrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR.konštatoval na pondelkovej tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico.Obedy zadarmo by mali byť pre všetkých žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl. Konkrétne by sa malo toto opatrenie podľa Fica týkať 517.000 detí. Náklady na takýto krok odhaduje vo výške približne 100 miliónov eur.opísal Fico. Zároveň poďakoval koaličným stranám SNS a Most-Híd za podporu tohto návrhu.Avizoval tiež, že ak v parlamente zaznejú návrhy na vylepšenie tohto opatrenia, strana to bude akceptovať a bude sa nimi zaoberať. Podobne aj poslanec strany Erik Tomáš uviedol, že pri predložení tohto návrhu budú poslanci Smeru-SD v parlamente a môže s nimi aj opozícia diskutovať o vylepšení tohto opatrenia.Príde mu však podľa vlastných slov smiešne, že opozícia najprv tento návrh kritizuje a odrazu sa pustí do toho, aby ho vylepšovala. Narážal tým na opatrenie opozičného hnutia OĽaNO na zavedenie teplého obeda pre každého žiaka za každý deň školského vyučovania. Toto opatrenie sa nachádza na aktuálnej schôdzi parlamentu.