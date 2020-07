Návrh na odvolanie premiéra predloží Pellegrini, Smer a nezaradení

Spoločný návrh na odvolanie premiéra Igora Matoviča predložia nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho spolu so stranou Smer-SD a ďalšími štyrmi nezaradenými poslancami Národnej rady SR. TASR o tom v pondelok informovala Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.





Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár pre TASR doplnil, že v strane prijali ponuku Pellegriniho a pridali sa k jeho podpisom. Dodal, že návrh na zvolanie schôdze by chceli podať v utorok.Poslanci okolo Pellegriniho minulý týždeň vyzvali premiéra, aby z funkcie odstúpil pre kauzu svojej diplomovej práce. Tvrdia, že zlodej a klamár nemôže byť predsedom vlády. Podobne to vidia aj poslanci Smeru-SD. Obe strany začali zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Potrebných je aspoň 30 podpisov.Podľa medializovaných informácií má byť diplomová práca premiéra Matoviča o daňovom systéme plagiátom. Odpísať v nej mal dve knihy od trojice slovenských ekonómov. Premiér sa na sociálnej sieti ospravedlnil všetkým poctivým študentom. Priznal, že počas štúdia odpisoval a že by zrejme mal prísť o titul. Z pozície premiéra odstúpi vtedy, keď splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil.