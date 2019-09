Návrh na vznik nového ministerstva podá A. Danko na najbližšiu schôdzu

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko počas spoločného rokovania s predsedníčkou hornej komory parlamentu (Senátu) Darigou Nazarbajevovou 23. septembra 2019 v kazašskom Nur-Sultane. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) – Predseda koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) a šéf parlamentu Andrej Danko chce podať návrh na zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu už na najbližšej schôdzi parlamentu. Šéf národniarov to povedal na brífingu pri príležitosti osláv 10. výročia vzniku Asociácie historických hotelov Slovenska.Vznik ministerstva môže podľa Danka mimoriadnym spôsobom prispieť k zlepšeniu v oblasti cestovného ruchu. Predseda slovenského parlamentu zároveň vyjadril spokojnosť s efektívnosťou už zavedených rekreačných poukazov.povedal Danko.Zriadenie nového ministerstva predseda SNS dlhodobo presadzuje napriek počiatočnému opatrnému postoju koaličného partnera, Mosta-Híd. Tretia koaličná strana, Smer-SD, zastáva názor, že cestovný ruch a šport si zaslúžia zvýšenú pozornosť, no ide podľa nej o výzvu novej vláde, ktorá vzíde z parlamentných volieb. Šéf národniarov považuje zriadenie ministerstva za jednu zo svojich priorít a chcel by, aby nový rezort fungoval od začiatku roka 2021.