NÁVRH NA ZASTROPOVANIE DÔCHODKOVÉHO VEKU sa môže dostať do 2. čítania

Bratislava 17. septembra (TASR) - Návrh na ústavné zastropovanie veku odchodu do dôchodku by sa mohol v parlamente dostať do druhého čítania. Naznačujú to podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica rokovania s politickými stranami. Obyčajná väčšina potrebná na posunutie zákona do druhého čítania by mala byť podľa neho v Národnej rade (NR) SR dosiahnuteľná. Fico to uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave.





"Šanca, že by tento zákon mohol prejsť do druhého čítania, je pomerne vysoká," konštatoval Fico. Zdôraznil, že Smer-SD to považuje za hodnotovo veľmi dôležitú vec. Zároveň poďakoval koaličnej SNS, ktorá návrh tiež podporí. Rešpektuje však, že ďalší koaličný partner - Most-Híd, má na túto tému iný odborný názor."Na druhej strane je však dôležité, že Most-Híd nepovažuje naše pokusy o získanie opozičných hlasov k tomuto ústavnému zákonu za porušenie koaličnej zmluvy," dodal Fico. Rokovania s opozičnými stranami vedie podľa jeho slov jeden z predkladateľov tohto návrhu, poslanec Smeru-SD Ján Podmanický."Rokovania naznačujú, že obyčajná väčšina je dosiahnuteľná, pokiaľ ide o hlasovanie v prvom čítaní," opísal Fico. Potom bude podľa neho dôležité, aby si politické strany v druhom a treťom čítaní opäť sadli a rokovali o úpravách, ktoré by umožnili podporu zákona aj u inej časti opozície.Návrh ústavného zákona v súčasnosti hovorí o zastropovaní veku odchodu do dôchodku na hranici 64 rokov pri mužoch aj ženách. "Sme pripravení v druhom a treťom čítaní pristúpiť k pozmeňujúcim návrhom, napríklad v tom duchu, že žena by bola zvýhodnená, pokiaľ ide o odchod do dôchodku za predpokladu, že má deti," avizoval predseda Smeru-SD.Strana však musí byť podľa Fica pripravená aj na variant, že by návrh ústavného zákona na zastropovanie dôchodkového veku neprešiel. Možnosťou je napríklad zaviesť dôchodkový strop obyčajným zákonom. Rok a pol pred parlamentnými voľbami by to však podľa Fica bolo krátkozraké. "A potom sa v prípade zmeny politickej garnitúry pozerať na to, ako sa tento zákon zase mení alebo ruší. Naša priorita je jasná, prijať ústavný zákon aj v druhom, aj v treťom čítaní," zdôraznil Fico.Pokiaľ však nezíska návrh podporu v prvom čítaní, Smer-SD chce podporiť iniciatívu odborárov, ktorí zbierajú podpisy na vyhlásenie referenda na zastropovanie dôchodkového veku. "Ak dôjde k tomu, čo by sme neradi videli, že sa nedohodneme a zákon nezíska podporu ani v prvom čítaní, strana Smer-SD aktívne pristúpi k podpore petičnej akcie odborárov," priblížil Fico.Strana bude podľa jeho slov vysvetľovať svojim voličom, aby petíciu podpísali, nech sa čo najrýchlejšie vyzbiera potrebných 350.000 podpisov a môže sa pristúpiť k referendu. Sám Fico petičný hárok v pondelok podpísal.