Návrh na zjednodušenie života párom rovnakého pohlavia aj nezosobášeným je v pripomienkovom konaní. Aké zmeny majú nastať?

Jednoduché a praktické riešenia

Nový druh fiduciárneho vyhlásenia

Možnosť zakladania súkromnej nadácie

15.2.2023 (SITA.sk) - Poverený minister spravodlivosti Viliam Karas podpísal predloženie paragrafových znení legislatívnych balíkov, ktoré sa týkajú zjednodušenia riešení životných situácií ľudí v spoločnej domácnosti do pripomienkového konania. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. „Navrhované zákony prinášajú nové, zjednodušené možnosti úpravy vzťahov navzájom si blízkych ľudí. Úlohou štátu totiž nie je skúmať súkromie ľudí, ale rešpektovať ich autonómiu pri nastavovaní si vzájomných vzťahov. Týmto spôsobom pomáhame nezosobášeným párom i párom rovnakého pohlavia bez rozdielu," uviedol Karas s tým, že cieľom týchto zákonov je priniesť jednoduché a praktické riešenia.Tieto dva zákony ministerstvo predstavilo 19. januára a 14. februára minister podpísal ich predloženie do pripomienkového konania.„Cieľom paragrafov je zjednodušiť riešenie životných situácií navzájom blízkych osô vrátane nezosobášených práv a LGBTQ+ ľudí," uviedlo MS SR s tým, že navrhované nástroje prinášajú viac právnej istoty do množstva oblastí, ako je vzájomné zastupovanie v bežných veciach, dedenie, zdravotná starostlivosť, pracovné právo, ochrana maloletých a riešenie množstva majetkových otázok.MS SR do právneho poriadku navrhuje zaviesť nový druh takzvaného fiduciárneho vyhlásenia, keď osoba môže úkonom pred notárom prejaviť vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník. Týka sa to určitých životných situácií.„Konkrétne môže ísť o prejavenie vôle, aby sa dôverník mohol oboznamovať so zdravotným informáciami či konal v iných bežných veciach," vysvetlil rezort spravodlivosti s tým, že nový inštitút rieši aj otázky v prípade smrti.„Napríklad pre prípad smrti bude možné určiť, že ustanovený dôverník bude vyhlásený za správcu dedičstva. Rovnako tak bude môcť byť určený ako poručník alebo opatrovník deťom zosnulého. Návrh v tejto časti rešpektuje faktické rodinné spolužitia a aj týmto sleduje najlepší záujem dieťaťa," doplnilo ministerstvo.Prostredníctvom novely zákona o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka MS SR navrhuje vytvoriť možnosť zakladania súkromnej nadácie a jej nadačného fondu, prostredníctvom ktorých bude možné riešiť širokú paletu majetkových vzťahov v rodinných podnikoch vrátane spoločných majetkových aktivít blízkych osôb.„Zámerom je obnoviť v právnom poriadku osvedčené európske nástroje po vzore trustov/zvereneckých fondov, ktoré umožnia občanom efektívnu správu majetku, jeho ovládanie a vhodnú distribúciu rodine, ako aj iným osobám dôležitým pre súčasných majiteľov," doplnilo MS SR.Tento nástroj by mal teda podľa rezortu spravodlivosti umožniť efektívnu správu majetku, jeho ovládanie a vhodnú distribúciu bez rozdielu vrátane riešenia majetkových otázok nezosobášených párov.