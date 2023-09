Návrh Poľska na zavedenie kontrol na slovenských hraniciach zatiaľ nie je oficiálny

Preprava migrantov

Verejný poriadok a bezpečnosť

26.9.2023 (SITA.sk) - Medializovaný návrh poľského predsedu vlády Mateusza Morawieckeh o na kontrolu vozidiel vstupujúcich na územie Poľska zo Slovenska v súčasnosti nie je oficiálnym rozhodnutím. V stanovisku to zdôraznilo slovenské ministerstvo vnútra Podľa medializovaných informácií má ísť o kontrolu vozidiel podozrivých z prepravy migrantov a opatrenia majú byť zamerané na prevádzačov.Rezort vnútra v tejto súvislosti uviedol, že jeho zástupcovia sú v úzkom kontakte s poľskou stranou. Tá avizovala, že prípadné prijaté opatrenia vopred prekonzultuje so Slovenskom.Rezort vnútra v tejto súvislosti zdôraznil, že pri prijímaní opatrení sa drží výhradne expertných rozhodnutí tak, aby bol zabezpečený verejný poriadok a bezpečnosť občanov SR a súčasne dodržiavané aj všetky medzinárodné záväzky.„SR dlhodobo vykonáva hliadkovú činnosť v bezprostrednom pohraničí s Maďarskom, ale tiež spoločné hliadky na území Maďarska, či sa podieľa na ochrane vonkajšej hranice schengenu na maďarsko-srbskej hranici a hranici so Severným Macedónskom. Na území Slovenska sú okrem policajtov v súčasnosti nasadení aj vojaci ozbrojených síl," doplnilo ministerstvo vnútra.