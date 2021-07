Návrh reformy verejnej správy by mal byť predmetom rokovania na najbližšej koaličnej rade

návrh

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Prvýverejnej správy by mal byť predmetom rokovania na najbližšej koaličnej rade. Pre agentúru SITA to uviedol predseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozef Lukáč (Sme rodina).NR SR by sa podľa neho návrhom mohla začať zaoberať v septembri, keď by mohla vzniknúť aj komisia pre reformu verejnej správy. Tá mala začať fungovať už v septembri minulého roka, z pandemických dôvodov sa však jej vznik počas celého roka odkladal.Komisia má byť zložená zo zástupcov Združenia miest a obcí Slovenka (ZMOS) Únie miest Slovenska (ÚMS), združenia samosprávnych krajov SK8 či orgánov štátnej správy. Jej úlohou bude spolupracovať na príprave paragrafového znenia reformy tak, aby bola pripravená čo najlepšie pre jej schválenie.„Z časového hľadiska sme s reformou verejnej správy dosť na tesno, na druhej strane je to zvládnuteľné. Možno ju bude potrebné urobiť v niekoľkých krokoch, ale ten zásadný prvý krok určite vieme zvládnuť,“ povedal Lukáč.Predkladateľom reformy, ktorá má zmeniť volebný systém, spôsob financovania samospráv či územno-správne členenie Slovenska, bude Ministerstvo vnútra . Podľa Lukáča už zástupcovia ministerstva diskutovali o reforme aj so zástupcami orgánov územnej samosprávy.Reforma verejnej správy sa má uskutočniť k dátumu komunálnych volieb, ktoré pripadajú na november 2022.