Návrh rozpočtu je štedrý, ale výdavky dosahujú takmer 50 miliárd eur. Štát by mal začať na sebe šetriť

9.12.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) v rámci štvrtkovej rozpravy k návrhu rozpočtu verejnej správy skonštatoval, že budúcoročný rozpočet je štedrý.Výdavky rozpočtu verejnej správy by mali v budúcom roku tvoriť 49,387 miliardy eur, čo je podľa neho vysoká suma. Štát však podľa Viskupiča musí začať na sebe šetriť, aby postupne začali výdavky klesať. Výdavky štátu sa každoročne navyšujú a je potrebné podľa neho vidieť aj reálny pokles a začať budovať efektívny štát.Na to sú potrebné reformy, ale aj šetrenie na úradoch, či ministerstvách. S týmto by sa malo podľa Viskupiča začať hneď v roku 2022 a nie až v roku 2023. „Slovensko má dobre našliapnuté, verím, že sme na dobrej ceste ku konsolidácii,“ poznamenal Viskupič. Zároveň dodal, že strana SaS podporí predložený návrh rozpočtu.