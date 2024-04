Návrh SNS o mimovládkach ide do druhého čítania, budú musieť zverejňovať informácie o daroch i darcoch

Posunutá do druhého čítania

Efektívnejšia kontrola toku finančných prostriedkov

Koniec anonymity darcov

30.4.2024 (SITA.sk) - Poslanci Slovenskej národnej strany Adam Lučanský chcú zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií . Docieliť to chcú tým, že mimovládky budú povinné zverejňovať informácie o daroch a darcoch, ak ich výška presiahne zákonom stanovenú hodnotu.Zverejňovanie informácií o daroch a príspevkoch prinesie podľa národniarov dôveryhodnosť a transparentnosť, lepšiu kontrolu toku finančných prostriedkov, zvýši sa tak tlak na zodpovedné hospodárenie a podporí dôvera a zapojenie verejnosti.Organizácie, ktoré prijímajú finančné prostriedky zo zahraničia a presahujú sumu päťtisíc eur za jeden kalendárny rok, sa po novom zrejme budú musieť označovať ako „organizácia so zahraničnou podporou“.Novelu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v utorok posunuli poslanci do druhého čítania. V prípade jej odobrenia vstúpi do platnosti od januára 2025.„Verejnosť má právo byť informovaná, odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich vo verejnom priestore. Zverejnenie príspevkov, darov a pôžičiek umožní sledovať, aké zdroje mimovládne neziskové organizácie získavajú a akým spôsobom s nimi hospodária,“ argumentujú poslanci.Ďalej tvrdia, že zverejňovanie detailných informácií o príspevkoch a daroch umožní efektívnejšiu kontrolu a sledovanie toku finančných prostriedkov. Verejnosť i dozorné orgány budú mať podľa národniarov lepší prehľad o využívaní týchto prostriedkov a taktiež budú schopní identifikovať prípadné nezrovnalosti.„Nemenej dôležitým faktorom je, že predmetný návrh posilňuje ochranu spoločnosti pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu prostredníctvom potenciálnych finančných tokov v procese hospodárenia mimovládnych neziskových organizácií,“ dodávajú zákonodarcovia.Poslanci sú presvedčení, že prostredníctvom transparentného zverejňovania informácií a financovania mimovládok bude mať verejnosť lepšiu možnosť porozumieť „misii a činnosti“ neziskových organizácií.„Tento prístup môže podporiť dôveru a zapojenie verejnosti, ktorá bude mať jasnejší obraz o tom, ako sú ich príspevky využívané,“ uvádza sa v predloženom materiáli. Súčasne navrhujú rozšíriť nedobrovoľné zrušenie neziskovej organizácie v prípade porušenia niektorého z novonavrhovaných ustanovení.Je to posledná z alternatív postihu za nezaplatenie pokuty v určenej lehote či nesplnenie si zákonom stanovených povinností. Mimovládky taktiež budú povinné zverejňovať informácie o darcoch, prispievateľoch i veriteľoch, ktorých dary za jeden kalendárny rok presiahnu sumu päťtisíc eur.Poslanci taktiež návrhom požadujú vypustiť ustanovenie, ktoré sa týka anonymity darcov. Chcú tak zabezpečiť vyššiu úroveň verejnej kontroly nad finančnými zdrojmi.„Zrušením anonymity sa tiež zvyšuje zodpovednosť darcov a motivuje ich k etickému správaniu,“ uvádzajú v materiáli národniari.