Návrh SNS o neziskovkách je paškvil. Mimovládky žiadajú parlament, aby neopakoval Orbánove chyby

Návrh je v rozpore s právom EÚ

Ide o paškvil

Poslanci chcú zvýšiť transparentnosť

Nové označenie

Zruší sa anonymita darcov

2.4.2024 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie vyzývajú vládu Roberta Fica Smer-SD ) a slovenský parlament, aby neopakovali chyby maďarského premiéra Viktora Orbána a odmietli novelu zákona o neziskových organizáciách z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) Predseda Komory a Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie Marcel Zajac označil návrh za diskriminačný a v rozpore so slovenskou i európskou legislatívou. Dodáva, že novela je viacmenej totožná s maďarským protimimovládkovým zákonom.„Návrh je v rozpore so zakladajúcimi zmluvami o Európskej únii (EÚ), ktoré majú prednosť pred našimi zákonmi. Neprimeraným spôsobom zasahuje do slobody združovania občanov zakotvenej v Ústave SR , v Európskom dohovore o ochrane základných práv a slobôd a v Charte základných práv EÚ. Poslanci SNS teda predložili návrh, o ktorom vedia, že je v zmysle rozhodnutia Súdneho dvora EÚ z roku 2020 v rozpore s právom EÚ. Tým preukázali, že záujmy ľudí na Slovensku sú im ľahostajné," tvrdí právnička a jedna z predstaviteliek Občianskej platformy pre demokraciu Katarína Batková Keby poslanci zmeny v zákone o neziskových organizáciách nakoniec odobrili, podľa Batkovej sa len priblížime k tomu, že EÚ sa rozhodne stopnúť Slovensku eurofondy „Návrh z dielne poslancov SNS je paškvil, ktorý negatívne postihne všetky typy mimovládnych neziskových organizácií - od sociálnych, zdravotníckych, vzdelávacích, cez športové, kultúrne a environmentálne, až po tie, ktoré sa venujú ochrane ľudských práv, menšín či boju proti korupcii. Týmto zákonom sa nijak nezvýši transparentnosť občianskeho sektora, ale pletie sa bič na aktívnych občanov, stigmatizuje sa občianska spoločnosť a neúnosne sa zvyšuje štátna byrokracia," tvrdí Zajac.Politickou chybou a obrovským ekonomickým rizikom je podľa Zajaca fakt, že národniari predložili do parlamentu zákon, o ktorom vedia, že Maďarsku spôsobil medzinárodné reputačné škody, ohrozil eurofondy a nakoniec bol rozhodnutím Súdneho dvora EÚ zrušený.Poslanci Slovenskej národnej strany Rudolf Huliak, Dagmar Kramplová, Milan Garaj a Adam Lučanský chcú zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií.Docieliť to chcú tým, že mimovládky budú povinné zverejňovať informácie o daroch a darcoch, ak ich výška presiahne zákonom stanovenú hodnotu.Zverejňovanie informácií o daroch a príspevkoch prinesie podľa národniarov dôveryhodnosť a transparentnosť, lepšiu kontrolu toku finančných prostriedkov, zvýši sa tak tlak na zodpovedné hospodárenie a podporí dôvera a zapojenie verejnosti.Organizácie, ktoré prijímajú finančné prostriedky zo zahraničia a presahujú sumu päťtisíc eur za jeden kalendárny rok, sa po novom zrejme budú musieť označovať ako „organizácia so zahraničnou podporou".O novele zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby sa bude rokovať už na aprílovej schôdzi. V prípade odobrenia zákona by vstúpil do platnosti od januára 2025.Súčasne navrhujú rozšíriť nedobrovoľné zrušenie neziskovej organizácie v prípade porušenia niektorého z novonavrhovaných ustanovení. Je to posledná z alternatív postihu za nezaplatenie pokuty v určenej lehote či nesplnenie si zákonom stanovených povinností.Mimovládky taktiež budú povinné zverejňovať informácie o darcoch, prispievateľoch i veriteľoch, ktorých dary za jeden kalendárny rok presiahnu sumu päťtisíc eur.Poslanci taktiež návrhom požadujú vypustiť ustanovenie, ktoré sa týka anonymity darcov. Chcú tak zabezpečiť vyššiu úroveň verejnej kontroly nad finančnými zdrojmi.„Zrušením anonymity sa tiež zvyšuje zodpovednosť darcov a motivuje ich k etickému správaniu," uvádzajú v materiáli národniari.