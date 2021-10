Návrh štátneho rozpočtu počíta s ďalším zadlžovaním, KDH znepokojujú najviac výdavky na chod štátu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.10.2021 (Webnoviny.sk) - Návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 chýbajú jasné kroky ku konsolidácii verejných financií. Počíta podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) s vysokým deficitom a pokračujúcim zadlžovaním, a to aj pri vysokých príjmoch, ktoré sú podľa nich zrejme veľmi optimisticky nadhodnotené.Rozpočtu chýbajú podľa KDH aj reformy a jasné opatrenia, ako prispieť k udržateľnosti verejných financií. „Hlavným nedostatkom rozpočtu je nekontrolovateľný rast výdavkov, ktoré aj napriek nižším pandemickým výdajom medziročne rastú. Výdavky očistené od pandémie rastú dokonca o 2,2 miliardy eur,“ uviedol člen ekonomickej skupiny KDH Martin Novodomec.Ak si aj odmyslí rast kapitálových výdavkov, ktoré by mali byť prorastové, alarmujúce sú podľa neho výdavky na chod štátu. Tie ďaleko prekračujú hodnotu predpandemického obdobia v roku 2019, a to o 9,3 miliardy eur. Ani výhľad v horizonte rozpočtu nie je podľa Novodomca až taký úžasný.Ako upozorňuje, v cieľoch je síce vyrovnané hospodárenie v roku 2024, no vzhľadom na nekontrolovaný rast výdavkov bude čistý dlh krajiny opätovne rásť. Navyše plán obnovy, z ktorého nám najbližšie obdobie príde 4,6 miliardy eur, je tiež naším dlhom voči EÚ a bude ho treba splatiť. Mal by byť podľa Novodomca započítaný do zadlženia krajiny.