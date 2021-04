Návrh zákona na ochranu novinárov podľa ministerstva kultúry sleduje garancie demokratických princípov

Ústavná ochrana novinárov

Predchodcovia iba sľubovali

5.4.2021 (Webnoviny.sk) - Návrh zákona na ochranu novinárov venuje pozornosť garanciám demokratických princípov, na ktorých je fungovanie médií založené - redakčná nezávislosť a redakčná zodpovednosť, ochrana zdroja informácií, verejný záujem či právo na včasné informácie. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa ministerstva kultúry Zuzana Viciaňová Ministerka kultúry Natália Milanová OĽaNO ) ešte v januári povedala, že nový mediálny zákon by mal zakotvovať ústavnú ochranu novinárov pri výkone ich povolania a zdrojov.Reagovala tak na medializované informácie o tom, že novinárku Denníka N Moniku Tódovú opäť sledujú.„Nejde nám o médium ako prostriedok nesúci informáciu. Návrh sa preto nesústreďuje na formu média, ale na jeho poslanie v demokratickej spoločnosti. To, čo má návrh vymedziť, je základný rámec ochrany novinárskeho povolania bez ohľadu na formu média, pre ktoré novinár pracuje," vysvetlila Viciaňová.Doplnila, že na rekodifikácii mediálnej legislatívy intenzívne pracujú už od minulého roka s odbornou verejnosťou.Pripomenula, že ochranu novinárov a novelizáciu zákona dlho sľubovali ich predchodcovia, avšak legislatívne práce na ňom do konca volebného obdobia nedospeli ani len do štádia draftu.„Naopak, až do konca ostali rezistentní voči kritike Reportérov bez hraníc a iných rešpektovaných organizácií, napríklad za možnosť trestne stíhať novinárov za poškodzovanie mena a ohováranie, kde novinárovi hrozí až osemročné väzenie," podotkla.