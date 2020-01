Návrh zákona o brexite schválila už aj Snemovňa lordov, ešte ho musí odobriť aj kráľovná

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Snemovňa lordov, horná komora britského parlamentu, v stredu schválila návrh zákona o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ). Stalo sa tak po tom, čo dolná komora parlamentu odmietla jej návrhy na zmeny v legislatíve. Zákon musí ešte schváliť kráľovná Alžbeta II., čo by sa mohlo stať už vo štvrtok.Pozmeňovacie návrhy Snemovne lordov sa týkali napríklad presídľovania detských migrantov bez sprievodu v Británii, posilnenia práv občanov EÚ v krajine či ochrany práv britských súdov."Miestami sa zdalo, že nikdy neprekročíme cieľovú čiaru brexitu, ale urobili sme to," vyjadril sa premiér Boris Johnson po schválení návrhu. Spojené kráľovstvo by malo EÚ opustiť 31. januára. Predtým musí dohodu o brexite schváliť Európsky parlament. Ten by mal v tejto veci rokovať na budúci týždeň.Po 31. januári začne plynúť jedenásťmesačné prechodné obdobie, počas ktorého sa krajina ešte bude riadiť únijnými pravidlami. Počas tohto obdobia bude Londýn s EÚ rokovať o ich budúcich vzťahoch v oblasti obchodu, bezpečnosti a iných. Británia sa stane vôbec prvou krajinou, ktorá ukončí členstvo v bloku.