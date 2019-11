Návrh zákona o krížovom vlastníctve považuje ZP Dôvera za populistický

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. novembra (TASR) – Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera považuje návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva, inak nazývaného aj zákon o tzv. krízovom vlastníctve v zdravotníctve, za "populistický". V utorok to na tlačovej konferencii uviedol riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Marian Faktor.Predkladateľmi návrhu sú nezaradení poslanci Miroslav Beblavý, Lucia Žitňanská, Martin Poliačik, Viera Dubačová a Alan Suchánek. "" uvádza sa v dôvodovej správe.Ambíciou poslancov je to, aby prostriedky z verejného zdravotného poistenia boli vynakladané účelne. Efektívnym spojením dvoch subjektov, z ktorého jeden subjekt poukazuje finančné prostriedky a druhý ich využíva, je však podľa predkladateľov vylúčená akákoľvek možnosť kontroly účelnosti využitia daných prostriedkov z dôvodu výrazného konfliktu záujmov.komentoval Faktor, podľa ktorého návrh hovorí aj o tom, že pri určitom prepojení medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je vylúčenáZákon tiež podľa Faktora uvádza, že takéto krížové vlastníctvo môže viesť k predpisovaniu zbytočných liekov, umožňuje dotovanie stratových odvetví na úkor iných alebo vyvoláva podozrenie, že zdravotná poisťovňa môže preferovať určitých poskytovateľov.mieni.Faktor sa tiež pýta, či môže zdravotná poisťovňa využívať alebo zneužívať vzťah s lekárňami.tvrdí.Tiež uviedol, že v rámci poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú jednotkové ceny dohadované so slovenskými asociáciami. "prízvukoval.Rovnako poukázal na to, že lekári – špecialisti pracujú v bezlimitnom prostredí. "myslí si." dodal Faktor s tým, že ho mrzí, ak prevláda názor, že zákazom krížového vlastníctva sa zvýši kvalita zdravotnej starostlivosti.uzavrel.