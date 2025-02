Návrh zmien v disciplinárnom konaní rozbíja autokratický sen exministerky Kolíkovej, Susko pravidlá pre sudcov obhajuje

Jednoinštančné disciplinárne konanie

Možný tlak na sudcov

Politická kontrola

15.2.2025 (SITA.sk) - Návrh zmien v disciplinárnom konaní rozbíja autokratický sen exministerky Márie Kolíkovej (SaS) o politickej kontrole súdov a prokuratúry. Vyhlásil to minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) na sociálnej sieti, kde obhajuje návrhy zmien pravidiel pre sudcov.„V Českej republike vlani presadili, že disciplinárne konanie voči sudcom, ktorí sa mali dopustiť prehrešku bude dvojinštančné. V prípade rozhodnutia o sankciách v disciplinárnom konaní sa sudca môže odvolať, aby odvolací disciplinárny senát rozhodnutie preskúmal a rozhodol o jeho správnosti, alebo nesprávnosti," uviedol minister s tým, že ešte donedávna mali v Česku jednoinštančné disciplinárne konanie.„U nás stále platí, a aj my teraz navrhujeme, aby bolo dvojinštančné. Ide o princíp, ktorý funguje bežne v súdnom konaní, ako garancia práva na spravodlivý súdny proces, pričom jednoinštančné konanie znižuje možnosť účinnej ochrany," vysvetlil Susko. Minister jednoinštančnosť v disciplinárnom konaní kritizoval už v minulosti.„Ak nebude možné preskúmať sankcie v disciplinárnom konaní v riadnom opravnom prostriedku, môže to mať v prípade chybného nespravodlivého procesu, vážny dopad na status a celkové i sociálne postavenie sudcu," zdôraznil minister.Ako dodal, bývalá ministerka spravodlivosti Kolíková hovorí v súvislosti s návrhom o obavách a možnom tlaku na sudcov, ktorí sú nepohodlní súdnej rade. „Presne tak však pôsobí jednoinštančné disciplinárne konanie pani Kolíkovej," vyhlásil Susko a pokračoval, že Kolíková chcela pôvodne vyberať prísediacich do senátov osobne, pretože navrhovala túto kompetenciu zveriť ministrovi spravodlivosti.„To by som bol naozaj zvedavý, čo by robila opozícia a liberálne médiá, keby si súčasná vláda osvojila jej návrh, ktorým chcela pôvodne mať nad sudcami politickú kontrolu. Po protestoch jej to neprešlo," napísal šéf rezortu spravodlivosti.Ako vysvetlil, podľa jeho návrhu bude o prísediacich do disciplinárnych senátov naďalej rozhodovať počítač z databázy sudcov a nesudcov, ktorých do nej vybrala súdna rada.„Tak, ako je tomu aj teraz, len zloženie senátov sa upraví, aby sme do neho zapojili celý súdny systém," dodal minister s tým, že je jasné, prečo Kolíkovej zmeny v disciplinárnom konaní nevyhovujú. „Nechce nezávislé súdy, chce súdnictvo pod svojou politickou kontrolou, a to my zásadne odmietame. Súdiť nebude pani Kolíková, ale nezávislé súdy," uzavrel Susko.