Navrhované zmeny SaS pri balení výrobkov plénum odmietlo

Bratislava 23. októbra (TASR) – Povinnosti predávajúcich pri balení výrobkov sa neupravia. Plénum v utorok neposunulo do druhého čítania novelu zákona o ochrane spotrebiteľa z dielne poslancov Národnej rady (NR) SR za SaS Anny Zemanovej a Radoslava Pavelku. V rámci nej zároveň navrhovali zvýšiť celospoločenskú kontrolu nad kvalitou vody určenej pre ľudskú spotrebu.Právna norma podľa predkladateľov vytvára priestor na zníženie tvorby plastového odpadu z obalov tým, že sa umožní predaj do vlastných obalov kupujúceho. Zároveň navrhuje, aby predávajúci bol povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch, alebo ho do takých obalov pri predaji baliť. Pri samoobslužnom predaji by mal byť zároveň predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál, ak spotrebiteľ prejaví záujem.Poslanci tiež chceli ustanoviť, aby v prípade, ak je predmetom zmluvy dodávka pitnej vody, sa za hlavné informácie považovali najmenej dve samostatné úplné analýzy dodávanej pitnej vody v rozsahu podľa príslušnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Zahŕňať mali aj porovnania limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody. Poskytovať by sa podľa predkladateľov mali najmenej raz ročne.