Navrhované zmeny v zdaňovaní firiem sú skôr kozmetické, skupinové zdaňovanie vníma expertka pozitívne

19.12.2021 (Webnoviny.sk) - Zmeny v zdaňovaní firiem, ktoré navrhuje zaviesť ministerstvo financií, sú podľa partnerky poradenskej spoločnosti Grant Thornton Silvie Hallovej skôrcharakteru.Pozitívne vníma nový prvok v zdaňovaní firiem, a to navrhované zavedenie skupinového zdaňovania na Slovensku.Takáto možnosť zdaňovania, ktorá spočíva v tom, že prepojené podniky podávajú jedno konsolidované daňové priznanie, podľa nej umožní zápočet strát a ziskov za skupinu.Ako upozornila, je to riešenie, ktoré funguje aj v okolitých krajinách ako Nemecko a Rakúsko.„V oblasti dane z príjmov sú však potrebné aj ďalšie stimulačné prvky, po ktorých volajú podnikatelia. Takými prvkami je zefektívnenie nástrojov na podporu výskumu a vývoja, skrátenie obdobia odpisovania majetku, ktorý reflektuje reálnu dobu použitia, zlepšenie podmienok pre zatraktívnenie startupov, či uvoľnenie podmienok pre umorovanie daňových strát," povedala Hallová.Nad rámec týchto zmien podľa nej chýba Slovensku koncepcia, v čom chce byť Slovensko konkurencie schopné a byť iné oproti svojim susedom.Zásadná daňová reforma v daňovom mixe by mala byť podľa Hallovej postavená na kombinácii sociálnych a ekologických opatrení.Malo by ísť o vyššie daňové zaťaženie fosílnych produktov a všetkých technológií, ktoré znečisťujú životné prostredie a kompenzačné opatrenia na podporu ekologického správania a čiastočné vyváženie zvýšených životných nákladov.Navrhuje zaviesť vyššie daňové zaťaženie fosílnych palív a progresívne zdanenie spotreby týchto palív na základe výšky ročnej spotreby, zavedenie osobitnej ekologickej dane v závislosti od objemu vypúšťaných emisií, či zavedenie cestnej dane pre všetky vozidlá.„Keďže vyššie uvedené opatrenia zaťažia peňaženky firiem a ľudí, je potrebné súbežne pristúpiť k zníženiu daňového zaťaženia pre firmy a obyvateľov," tvrdí Hallová.Vláda by preto podľa nej mala pristúpiť k zníženiu sociálnych a zdravotných odvodov pre firmy, živnostníkov a zamestnancov a k odmeňovaniu ekologicky zodpovedného správania.Sadzba dane z príjmov pre firmy by sa mala po daňovej reforme znížiť zo súčasných 21 percent na 19 percent. Zároveň by sa mali zaviesť tzv. flexibilné odpisy majetku na produktívne investície.Firma si tak bude môcť dodatočne znížiť základ dane o 50 percent tým, že si ľubovoľne urýchli odpis produktívneho majetku.Ďalším opatrením má byť tzv. skupinové zdaňovanie pre firmy rovnakých majiteľov.Majiteľ viacerých firiem sa bude môcť rozhodnúť pre takéto zdaňovanie, ktorým si vysporiada medzi svojimi firmami zisky a straty.Náklady na tieto zmeny plánuje ministerstvo financií pokryť zvýšením daní z dividend zo 7 percent na 9 percent, čo by malo štátu priniesť 26 miliónov eur.Ďalším krokom je zavedenie e-faktúry, čo by malo zvýšiť príjmy štátu o 127 miliónov eur.Rezort financií chce zvýšiť dane bankám a oligopolom, resp. monopolom, z čoho očakáva príjem v sume 200 miliónov eur.Opatrenia proti podvodom by mali priniesť 60 miliónov eur a tzv. dynamické efekty zo všetkých zmien ďalších 100 miliónov eur.