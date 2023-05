Návrhy zákonov sú podľa progresívcov zamerané na predvolebnú kampaň, mali by prejsť posúdením ich vplyvov

3.5.2023 (SITA.sk) - Strana Progresívne Slovensko predkladá do parlamentu návrh zákona, ktorý ukladá povinnosť národnej rade posúdiť vplyvy doručených zákonov. A to tak na štátny rozpočet, ako aj na firmy či bežných ľudí.Aktuálna parlamentná schôdza obsahuje totiž podľa strany nielen množstvo zákonov, zároveň sú rozpočtovo nezodpovedné a sú zamerané skôr na predvolebnú kampaň.Posudzovanie vplyvov navrhovaných zákonov by sa malo podľa Štefana Kišša z Progresívneho Slovenska týkať všetkých doručených bez výnimky. Ide podľa neho o reformnú iniciatívu, ktorou chcú zlepšiť fungovanie verejných inštitúcií.„Navrhujeme zmeniť spôsob, ako štát rozhoduje o verejných politikách,“ povedal na stredajšom brífingu Kišš. Potrebný je podľa neho princíp Hodnoty za peniaze. Kompetencie by sa mali rozšíriť aj Rade pre rozpočtovú zodpovednosť.