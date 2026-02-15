|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 15.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Pravoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. februára 2026
Návšteva amerického ministra vyvolala medzi poslancami spor, Ondruš hovorí o partnerstve namiesto spojenectva
Tagy: Americký prezident europoslanec Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 Opozícia
Spojené štáty americké nie sú viac spojencom Európy ani Slovenska, je ich však možné označiť za partnera, čo nie je synonymom slova kamarát. V diskusnej relácii O 5 minút 12 ...
Zdieľať
15.2.2026 (SITA.sk) - Spojené štáty americké nie sú viac spojencom Európy ani Slovenska, je ich však možné označiť za partnera, čo nie je synonymom slova kamarát. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to skonštatoval poslanec Európskeho parlamentu Branislav Ondruš (Hlas-SD) v reakcii na návštevu amerického ministra zahraničia Marca Rubia na Slovensku. Americká diplomacia podľa Ondruša v prípade krajín ako je Slovensko, ktoré vystupujú dostatočne sebavedomo, považuje za dôležité komunikovať, presviedčať ich a získavať si ich.
„Pre mňa tá návšteva je v prvom rade dôkazom toho, že slovenská zahraničná politika je vnímaná veľmi vážne v Bielom dome," vyhlásil Ondruš. Na druhej strane povedal, že zámerom návštevy môže byť zlomiť Slovensko vo veci dovozu plynu z Ruska. Ak by Slovensko totiž uspelo s avizovanou žalobou proti zákazu dovozu, mohlo by podľa neho ísť o vážne prelomenie amerických obchodných snáh zaplaviť Európu americkým plynom.
Podľa podpredsedu europarlamentu Martina Hojsíka (Progresívne Slovensko) prichádza Rubio na Slovensko a do Maďarska preto, lebo premiéri týchto krajín majú najbližšie k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. „Chce (Rubio) ukázať, že áno, majú tu jasných partnerov," uviedol Hojsík. Pripomenul pritom, že Robert Fico bol spomínaný v spisoch Jeffreyho Epsteina ako ten, ktorý by mohol pomáhať rozvracať Európu.
Poslanec slovenského parlamentu Juraj Krúpa (SaS) v tejto súvislosti zdôraznil, že Národná bezpečnostná stratégia USA hovorí o rozoberaní Európskej únie, pričom ako rozvracači boli spomenuté aj Slovensko a Maďarsko. „Okrem jadra a atómovej elektrárne sa budú rozprávať aj o obrane," povedal Krúpa. Pripomenul pritom odpor súčasnej vládnej koalície k obrannej zmluve s USA. Premiér Robert Fico sa podľa neho k tejto otázke určite nevyjadrí. „Keď vystúpia, budú len spoločne kritizovať Európsku úniu," skonštatoval Krúpa.
Europoslanec Erik Kaliňák (Smer-SD) v tejto súvislosti povedal, že návšteva Rubia je pokračovaním návštevy Fica u Donalda Trumpa na Floride. „Primárne čomu sa budú venosť, je jednoznačne energetika a bezpečnosť," uviedol Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Návšteva amerického ministra vyvolala medzi poslancami spor, Ondruš hovorí o partnerstve namiesto spojenectva © SITA Všetky práva vyhradené.
Návšteva ako dôkaz významu Slovenska
„Pre mňa tá návšteva je v prvom rade dôkazom toho, že slovenská zahraničná politika je vnímaná veľmi vážne v Bielom dome," vyhlásil Ondruš. Na druhej strane povedal, že zámerom návštevy môže byť zlomiť Slovensko vo veci dovozu plynu z Ruska. Ak by Slovensko totiž uspelo s avizovanou žalobou proti zákazu dovozu, mohlo by podľa neho ísť o vážne prelomenie amerických obchodných snáh zaplaviť Európu americkým plynom.
Podľa podpredsedu europarlamentu Martina Hojsíka (Progresívne Slovensko) prichádza Rubio na Slovensko a do Maďarska preto, lebo premiéri týchto krajín majú najbližšie k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. „Chce (Rubio) ukázať, že áno, majú tu jasných partnerov," uviedol Hojsík. Pripomenul pritom, že Robert Fico bol spomínaný v spisoch Jeffreyho Epsteina ako ten, ktorý by mohol pomáhať rozvracať Európu.
Krúpa upozornil na obranu a vzťah k EÚ
Poslanec slovenského parlamentu Juraj Krúpa (SaS) v tejto súvislosti zdôraznil, že Národná bezpečnostná stratégia USA hovorí o rozoberaní Európskej únie, pričom ako rozvracači boli spomenuté aj Slovensko a Maďarsko. „Okrem jadra a atómovej elektrárne sa budú rozprávať aj o obrane," povedal Krúpa. Pripomenul pritom odpor súčasnej vládnej koalície k obrannej zmluve s USA. Premiér Robert Fico sa podľa neho k tejto otázke určite nevyjadrí. „Keď vystúpia, budú len spoločne kritizovať Európsku úniu," skonštatoval Krúpa.
Europoslanec Erik Kaliňák (Smer-SD) v tejto súvislosti povedal, že návšteva Rubia je pokračovaním návštevy Fica u Donalda Trumpa na Floride. „Primárne čomu sa budú venosť, je jednoznačne energetika a bezpečnosť," uviedol Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Návšteva amerického ministra vyvolala medzi poslancami spor, Ondruš hovorí o partnerstve namiesto spojenectva © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident europoslanec Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 Opozícia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini potvrdil záväzky voči NATO, s Rubiom diskutoval o silnejšej Európe – FOTO
Pellegrini potvrdil záväzky voči NATO, s Rubiom diskutoval o silnejšej Európe – FOTO
<< predchádzajúci článok
Števulová obvinila Gašpara z konfliktu záujmov, zmeny Trestného poriadku označila za účelové
Števulová obvinila Gašpara z konfliktu záujmov, zmeny Trestného poriadku označila za účelové