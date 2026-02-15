Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 15.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Pravoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. februára 2026

Návšteva amerického ministra vyvolala medzi poslancami spor, Ondruš hovorí o partnerstve namiesto spojenectva


Tagy: Americký prezident europoslanec Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 Opozícia

Spojené štáty americké nie sú viac spojencom Európy ani Slovenska, je ich však možné označiť za partnera, čo nie je synonymom slova kamarát. V diskusnej relácii O 5 minút 12 ...



Zdieľať
67bd98a58bf20628578445 676x450 15.2.2026 (SITA.sk) - Spojené štáty americké nie sú viac spojencom Európy ani Slovenska, je ich však možné označiť za partnera, čo nie je synonymom slova kamarát. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to skonštatoval poslanec Európskeho parlamentu Branislav Ondruš (Hlas-SD) v reakcii na návštevu amerického ministra zahraničia Marca Rubia na Slovensku. Americká diplomacia podľa Ondruša v prípade krajín ako je Slovensko, ktoré vystupujú dostatočne sebavedomo, považuje za dôležité komunikovať, presviedčať ich a získavať si ich.

Návšteva ako dôkaz významu Slovenska


„Pre mňa tá návšteva je v prvom rade dôkazom toho, že slovenská zahraničná politika je vnímaná veľmi vážne v Bielom dome," vyhlásil Ondruš. Na druhej strane povedal, že zámerom návštevy môže byť zlomiť Slovensko vo veci dovozu plynu z Ruska. Ak by Slovensko totiž uspelo s avizovanou žalobou proti zákazu dovozu, mohlo by podľa neho ísť o vážne prelomenie amerických obchodných snáh zaplaviť Európu americkým plynom.

Podľa podpredsedu europarlamentu Martina Hojsíka (Progresívne Slovensko) prichádza Rubio na Slovensko a do Maďarska preto, lebo premiéri týchto krajín majú najbližšie k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. „Chce (Rubio) ukázať, že áno, majú tu jasných partnerov," uviedol Hojsík. Pripomenul pritom, že Robert Fico bol spomínaný v spisoch Jeffreyho Epsteina ako ten, ktorý by mohol pomáhať rozvracať Európu.

Krúpa upozornil na obranu a vzťah k EÚ


Poslanec slovenského parlamentu Juraj Krúpa (SaS) v tejto súvislosti zdôraznil, že Národná bezpečnostná stratégia USA hovorí o rozoberaní Európskej únie, pričom ako rozvracači boli spomenuté aj Slovensko a Maďarsko. „Okrem jadra a atómovej elektrárne sa budú rozprávať aj o obrane," povedal Krúpa. Pripomenul pritom odpor súčasnej vládnej koalície k obrannej zmluve s USA. Premiér Robert Fico sa podľa neho k tejto otázke určite nevyjadrí. „Keď vystúpia, budú len spoločne kritizovať Európsku úniu," skonštatoval Krúpa.

Europoslanec Erik Kaliňák (Smer-SD) v tejto súvislosti povedal, že návšteva Rubia je pokračovaním návštevy Fica u Donalda Trumpa na Floride. „Primárne čomu sa budú venosť, je jednoznačne energetika a bezpečnosť," uviedol Kaliňák.


Zdroj: SITA.sk - Návšteva amerického ministra vyvolala medzi poslancami spor, Ondruš hovorí o partnerstve namiesto spojenectva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident europoslanec Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 Opozícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini potvrdil záväzky voči NATO, s Rubiom diskutoval o silnejšej Európe – FOTO
<< predchádzajúci článok
Števulová obvinila Gašpara z konfliktu záujmov, zmeny Trestného poriadku označila za účelové

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 