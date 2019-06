Návšteva Bacheletovej vyvolala vlnu protestov v Caracase

Michelle Bacheletová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 21. júna (TASR) - Štvrtková návšteva vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michele Bacheletovej vo Venezuele vyvolala v Caracase vlnu protivládnych protestov. Demonštranti Bacheletovú vyzývali, aby navštívila nemocnice a väzenia a uvidela rozsah krízy, ktorá krajinu zasiahla. Písala o tom agentúra DPA.Príbuzní politických väzňov sa zhromaždili vo venezuelskom hlavnom meste a vyzvali vysokú komisárku, aby navštívila väzenia, v ktorých, ako tvrdia, dochádza k mučeniu zadržaných osôb.Ako uviedol denník El Nacional, do ulíc vyšli aj zamestnanci ropného priemyslu, ktorí požadovali úhradu meškajúcich výplat. Pridali sa k nim tiež učitelia, podľa ktorých sa množstvo detí prestalo pre nedostatok potravín zúčastňovať vyučovania.Bacheletová medzitým na Twitteri napísala, že bude "naslúchať všetkým hlasom a spolupracovať so všetkými aktérmi s cieľom chrániť ľudské práva obyvateľov Venezuely".Venezuelský prezident Nicolás Maduro v súvislosti s Bacheletovej návštevou verí, že "bude prínosom pre systém ľudských práv" v krajine.Vysoká komisárka by sa v piatok mala stretnúť nie len s Madurom, ale aj s lídrom venezuelskej opozície Juanom Guaidóom, ktorého uznalo viac ako 50 krajín za právoplatného prezidenta tejto juhoamerickej krajiny.