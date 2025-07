Návšteva francúzskeho veľvyslanca na Ústavnom súde nebola tajná, obe inštitúcie o nej informovali

Ide o bežnú činnosť veľvyslanectva

Ústavný súd sa jasne ohradil

30.7.2025 (SITA.sk) - Návšteva veľvyslanca Francúzska na Ústavnom súde SR nebola tajná a jej témou bola otázka rozvoja spolupráce medzi slovenským súdom a jeho francúzskym ekvivalentom. Uviedlo to francúzske veľvyslanectvo na Slovensku v reakcii na poznámky premiéra Roberta Fica k návšteve veľvyslanca na Ústavnom súde SR v Košiciach.„Táto návšteva, ktorá sa uskutočnila 19. marca 2025, nie je tajná, ústavný súd aj veľvyslanectvo o nej informovali vo svojich tlačových správach. Toto stretnutie, podobne ako stretnutia veľvyslanca s ďalšími predstaviteľmi súdov alebo správnych orgánov, je súčasťou bežnej činnosti veľvyslanectva a zapadá do dlhoročnej tradície. Obaja predchádzajúci veľvyslanci sa stretli s predsedami Ústavného súdu SR, bez ohľadu na to, aká vláda bola práve pri moci,“ poukázalo veľvyslanectvo.Zároveň zdôraznilo, že nezasahuje do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky, a preto sa nepokúsilo ovplyvniť predsedu súdu v otázke zákona, ktorý v čase stretnutia ešte nebol prijatý.„Naopak, bola prediskutovaná otázka rozvoja spolupráce medzi slovenským súdom a jeho francúzskym ekvivalentom, Ústavnou radou. Takto vnímame budovanie Európy a prehlbovanie právneho štátu v našich dvoch krajinách. Táto spolupráca prebieha už mnoho rokov v rámci Konferencie európskych ústavných súdov,“ dodalo veľvyslanectvo.Predseda vlády Robert Fico sa v utorok na tlačovej besede pýtal, čo robili veľvyslanci Veľkej Británie, Holandska, Luxemburska a Francúzska na Ústavnom súde SR.„Boli zverejnené krátke informácie od januára tohto roku, že v januári, februári, v apríli títo veľvyslanci postupne navštívili ústavný súd,“ povedal Fico s tým, že oficiálne diskutovali o kompetenciách a postavení Ústavného súdu SR. Premiér to však spochybnil s tým, že skutočnou témou rokovaní bol podľa neho zákon o mimovládnych organizáciách.Ústavný súd (ÚS) SR sa voči vyjadreniam premiéra dôrazne ohradil. „Nepravdivé a ničím nepodložené vyjadrenia na adresu ústavného súdu sú hrubým a neprípustným zásahom do nestrannosti a nezávislosti súdnictva, sú v rozpore s princípmi právneho štátu a neprimeraným spôsobom oslabujú základné princípy ústavného poriadku Slovenskej republiky,“ uvádza sa v stanovisku ÚS SR.Zdôrazňuje tiež, že ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti koná v súlade s Ústavou SR, zákonom o ústavnom súde a procesnými pravidlami. Tie vylučujú akýkoľvek vonkajší vplyv na jeho rozhodovaciu činnosť. ÚS SR tiež prízvukoval, že nebude tolerovať žiadne prejavy diskreditácie svojej činnosti.„Ústavný súd ako ochranca základných práv a slobôd si uvedomuje a plne rešpektuje využívanie rozmanitých prostriedkov komunikácie vo všetkých oblastiach spoločenského života, no dištancuje sa od toho, aby bola jeho činnosť prostredníctvom komunikácie s verejnosťou vťahovaná do politického súboja,“ uviedol ÚS SR.