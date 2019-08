Návštevníci osláv SNP môžu využiť aj mimoriadnu policajnú infolinku

Centrálne oslavy výročia Slovenského národného povstania v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici, archívna snímka. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Banská Bystrica 21. augusta (TASR) – Na oslavách 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP), ktoré sa uskutočnia 29. augusta v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici, polícia očakáva tisícky návštevníkov. Všetkých upozorňuje na to, aby si nebrali so sebou žiadne ostré a kovové predmety či zbrane. Pri vstupných bránach budú totiž kontroly a môže sa stať, že im nebude umožnený vstup do sektorov, kde sa konajú oslavy. Informovala o tom banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.pripomenula Kováčiková.Polícia bude riadiť a usmerňovať premávku na hlavných príjazdových cestách a bude dohliadať na verejný poriadok priamo v meste.dodala hovorkyňa.Polícia tiež upozorňuje na to, že občania by mali byť ostražití a mali by si dávať pozor na svoje osobné veci. V zaparkovaných autách by nemali nechávať žiadne cennosti a vždy sa treba presvedčiť, či je vozidlo riadne uzamknuté a okná sú zavreté. Rodičia by nemali pustiť svoje ratolesti z dohľadu ani na chvíľu, pretože v dave ľudí sa môžu veľmi ľahko stratiť.konštatovala Kováčiková.