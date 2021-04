Návštevnosť hotelov bola aj vo februári minimálna, mohli za to opatrenia proti COVID-19 a zatvorené lyžiarske strediská

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Zatvorené lyžiarske strediská a prísne opatrenia proti šíreniu COVID-19 obmedzili počty hostí v hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na minimum aj vo februári. Návštevnosť v druhom mesiaci dosiahla len 29-tisíc osôb. Podľa Štatistického úradu SR išlo o cestujúcich za účelom výkonu práce alebo návštevy zdravotníckeho, resp. kúpeľného zariadenia takmer výlučne zo Slovenska.Služby ubytovania v rámci cestovného ruchu využilo vo februári 29,4-tisíca osôb. V rovnakom období vlaňajška to bolo 482-tisíc osôb. Ide teda o 94-percentný medziročný prepad. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach vo februári tohto roka 134,6-tisíca nocí, medziročne sa ich počet znížil o 90,3 %.Dĺžka pobytov medziročne vzrástla z 2,9 na 4,6 noci. Opäť to bolo vďaka kúpeľným pobytom domácich návštevníkov. Najvyšší nárast priemerného počtu prenocovaní bol piaty mesiac po sebe v Trenčianskom kraji, a to z 3,8 na 8,8 noci a tretí mesiac aj v Banskobystrickom kraji z 2,9 na 5,8 noci.Návštevnosť v SR tvorili najmä domáci turisti, z celkového počtu ubytovaných návštevníkov predstavovali 82,1 % podiel. Ich počet sa medziročne znížil o 92,4 % na 24,1 tisíca osôb. Zahraničných návštevníkov bolo vo februári 5,2-tisíca pri medziročnom poklese o 96,8 %.