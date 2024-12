Návštevu Fica v Moskve kritizujú aj členovia predchádzajúcej vlády odborníkov, podľa nich vážne poškodzuje záujmy Slovenska

Predseda vlády SR Robert Fico sa v nedeľu 22. decembra stretol v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Premiér na sociálnej sieti uviedol, že jeho stretnutie bolo reakciou na ukrajinského prezidenta



Podľa premiéra Putin potvrdil pripravenosť Ruskej federácie dodávať zemný plyn na západ a na Slovensko. Slovenský predseda vlády však podotkol, že vzhľadom na postoj ukrajinského prezidenta po 1. januári 2025 prakticky nie je nemožné pokračovať v preprave ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a na západ Európy.



"V dlhom rozhovore sme si s Vladimirom Putinom vymenili názory na vojenskú situáciu na Ukrajine, možnosti skorého mierového ukončenia vojny a na vzájomné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, ktoré mienim štandardizovať," dodal Fico. Premiér pripomenul, že naďalej presadzuje suverénnu politiku na všetky štyri svetové strany. "Najvyšší predstavitelia EÚ boli o mojej ceste a jej účele informovaní už v piatok," doplnil.



23.12.2024 (SITA.sk) - Stretnutie predsedu vlády SR Vladimirom Putinom kritizujú aj členovia predchádzajúcej vlády odborníkov SR zastúpení Miroslavom Wlachovským Danielom Bútorom . Návšteva premiéra v Moskve podľa nich predstavuje vážne poškodenie záujmov SR a jej medzinárodného kreditu."Robert Fico, ktorý dodnes nenabral odvahu navštíviť hlavné mesto Ukrajiny Kyjev, sa rozhodol pre návštevu agresora, ktorý tri roky vedie zničujúcu vojnu voči nášmu susedovi. Agresora, ktorý Slovensko oficiálne označuje za nepriateľskú krajinu a ktorý sa našim spojencom vyhráža tým, že na ich územia (a aj na slovenské mestá a obce) pošle rakety s jadrovými hlavicami," uviedli vo svojom stanovisku.Podľa členov predchádzajúcej vlády odborníkov Robert Fico vie minimálne od roku 2008 o tom, že Rusko používa energie ako zbraň a nástroj vydierania. "Zažil to. Odvtedy trestuhodne zanedbával diverzifikáciu a posilňovanie slovenskej energetickej bezpečnosti. Za tieto chyby dnes draho platíme. Chyby vlád Roberta Fica by sa nemali zakrývať slovnými útokmi na krajinu, ktorá tento problém nespôsobila," dodávajú."Táto neohlásená, netransparentná zahraničná cesta predsedu vlády a rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, na ktoré nemá mandát, sú v priamom rozpore so slovenskými záujmami i prijatými strategickými dokumentmi, poškodzuje slovenskú pozíciu v Európskej únii, ako aj našich politických a bezpečnostných spojencov, a vážne zhoršuje obraz našej krajiny v zahraničí," doplnili.Pod stanovisko sa podpísali členovia bývalej vlády odborníkov v zastúpení: expremiér Ľudovít Ódor , bývalá vicepremiérka pre plán obnovy Lívia Vašáková , exminister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík , exminister školstva Daniel Bútora, exminister hospodárstva Peter Dovhun , bývalá ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová , exministerka kultúry Silvia Hroncová , exminister životného prostredia Milan Chrenko , bývalý minister dopravy Pavol Lančarič , exminister obrany Martin Sklenár a bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský.