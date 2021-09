Návštevu pápeža Františka v Prešove bude sprevádzať aj kultúrno-duchovný program

Súčasťou programu je aj rómska kapela

Prejde pomedzi dav veriacich

11.9.2021 (Webnoviny.sk) - Božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho v Prešove, ktorej bude v utorok 14. septembra predsedať pápež František , bude na priestranstve pred Mestskou športovou halou sprevádzať aj bohatý kultúrny a duchovný program.Začne sa už o štvrtej hodine ráno, teda štyri hodiny po otvorení vstupných brán a šesť hodín pred plánovaným príchodom Svätého Otca. Skončí sa až po jeho odchode z Prešova.Ako informoval gréckokatolícky kňaz Peter Milenky, ktorý je koordinátorom prípravy kultúrno-duchovného programu počas stretnutia s pápežom v Prešove, pripravený program má tri bloky. Prvý je do príchodu Svätého Otca, potom samotný príchod a slávenie eucharistie a potom ten tretí, to je po odchode Svätého Otca z tohto miesta,“ uviedol Milenky.Program ráno otvorí spomienka na návštevu Jána Pavla II. v Prešove spred 26 rokov a modlitba utierne zo sviatku Povýšenia svätého Kríža, ktorý v tento deň gréckokatolíci slávia. „Verím, že cez túto modlitbu budú mnohí ľudia ponorení do hĺbky podstaty, ktorú sa budeme modliť,“ uviedol Milenky.Modlitebnú časť ukončí modlitba svätého ruženca spoločne so Zborom gréckokatolíckej mládeže z Miľpoša a katechéza pri príležitosti Roku sv. Jozefa. Ešte pred uzavretím vstupných brán, naplánovaným o ôsmej hodine, je pripravená aj kultúrna časť programu.Otvorí ju rómska kapela Leha. Vystúpia aj speváci ľudových piesní Anka Poráčová, Štefan Štec, Monika Kandráčová, ktorú doplní syn Ondrej s kapelou. Tá bude sprevádzať aj vystúpenie Petra Milenkyho a kultúrnu časť program pred príchodom Svätého otca zavŕši Katarína Knechtová v sprievode klaviristu Daniela Špinera. Po skončení vystúpenia prešovskej rodáčky bude predstavená hymna stretnutia s pápežom.„Nasledovať bude modlitbové ponorenie sa do oslavy Matky Božej Klokočovskej akatistom, ktorý bude sprevádzať zmiešaný zbor z Košíc a Čemerného a bude ho dirigovať Lucia Lovášová,“ dodal Milenky.Príchod Svätého otca je naplánovaný na desiatu hodinu, kedy by mal na papamobile prejsť pomedzi davy veriacich v jednotlivých sektoroch. O pol hodinu neskôr sa začne zhruba dvojhodinová svätá liturgia, ktorej celebrantom bude pápež František a bude ju sprevádzať zmiešaný zbor z Košíc a Čemerného.„Mysleli sme aj na tých, ktorí tu ostanú a budú pomaly odchádzať z tohto priestoru po skončení stretnutia. Vyplníme to programom kňazsko-bohosloveckej skupiny Anastastasis, teda v preklade Vzkriesenie. Po nich zavŕši celé stretnutie mládežnícky gréckokatolícky zbor Zoe zo Sabinova, ktorý modlitbou a piesňou vyjadrí vďaku všetkým, ktorí prišli na toto podujatie,“ dodal k programu Milenky, ktorý bude celé podujatie aj moderovať spoločne s Martinou Vaškovou Bačovou.