Navštívi Scholz Ukrajinu? Vycestovať by tam vraj mal spolu s Macronom a Draghim

14.6.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz odmietol v pondelok komentovať správy, že plánuje čoskoro navštíviť Ukrajinu spolu so svojimi kolegami z Francúzska a Talianska.Týždenník Bild am Sonntag predtým informoval, že Scholz pocestuje do Kyjeva s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a talianskym premiérom Mariom Draghim pred tohtomesačným samitom lídrov skupiny G7 v Nemecku.Nemecko síce prispelo značnou finančnou a vojenskou pomocou Ukrajine, no Scholzova vláda bola doma aj v zahraničí kritizovaná za to, že koná pomalšie ako Spojené štáty a niektoré ďalšie európske krajiny.