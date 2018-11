NBA: Antetokounmpo žiaril pri triumfe Milwaukee

Na snímke Giannis Antetokounmpo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Milwaukee - Sacramento 144:100, Brooklyn - Philadelphia 122:97, Washington - New York 108:95, San Antonio - Orlando 110:117, Phoenix - Memphis 102:100, Portland - Minnesota 111:81, Los Angeles - Toronro 107:121

New York 5. novembra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NBA nad Sacramentom 144:100. Ústrednou postavou domácich bol Giannis Antetokounmpo, ktorý zaznamenal triple-double, keď si na konto pripísal 26 bodov, 15 doskokov a 11 asistencií. Pre Bucks je to najúspešnejší štart do sezóny v klubovej histórii, po triumfe nad Kings majú bilanciu 8:1.