NBA: Anthony Davis na odchode z New Orleans, chce hrať v lepšom klube

New Orleans 28. januára (TASR) - Anthony Davis už nevidí svoju budúcnosť v basketbalovej NBA v klube New Orleans Pelicans. Jeho agent oznámil organizácii, že jeho klient nepredĺži kontrakt a chcel by výmenu do iného tímu.Davis má v tejto sezóne priemerne 29,3 bodu a 13,3 doskoku na zápas. Pelicans však patria k podpriemeru súťaže s bilanciou 22 - 28.cituje Davisovho agenta Richa Paula ESPN.Hráčova zmluva s New Orleans vyprší budúci rok v lete, v súčasnosti laboruje s zranením prsta. Informovala o tom agentúra AP.