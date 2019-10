NBA: Beverley dostal pokutu 25-tisíc USD za nešportové správanie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 24. októbra (TASR) - Vedenie NBA potrestalo basketbalistu Los Angeles Clippers Patricka Beerleyho za hodenie lopty do publika po skončení utorkového mestského derby s Lakers.Tridsaťjedenročný pivot neuniesol prehru 102:112, namiesto toho, aby loptu hodil rozhodcovi, nahnevane ju vrhol do publika. Liga mu za to uložila pokutu 25-tisíc dolárov. Informovala o tom agentúra AFP.