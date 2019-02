NBA: Boston zvíťazil na palubovke New York Knicks

Hráč Boston Celtics Kyrie Irving. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumáre:



CHARLOTTE HORNETS - MEMPHIS GRIZZLIES 100:92 (17:29, 28:16, 25:28, 30:19)



Najviac bodov: Walker 23, Monk 20, Ma. Williams 16 - Mack 19, Rabb a Holiday po 15, 15.387 divákov.



NEW YORK KNICKS - BOSTON CELTICS 99:113 (20:25, 27:31, 26:24, 26:33)



Najviac bodov: Dotson 22, Knox 21, Hezonja 10 - Irving 23 (10 doskokov), Marc. Morris 18, Horford a Hayward po 14, 18.343 divákov.





MIAMI HEAT - OKLAHOMA CITY THUNDER 102:118 (24:31, 29:41, 21:22, 28:24)



Najviac bodov: Olynyk 21, Richardson 18, Whiteside 12 (16 doskokov) - George 43, Schröder 24, Westbrook 14 (14 asistencií, 12 doskokov), 19.600 divákov.



UTAH JAZZ - ATLANTA HAWKS 128:112 (36:34, 22:26, 38:27, 32:25)



Najviac bodov: Gobert 25 (13 doskokov), Rubio 22 (11 asistencií), Ingles 19 - Young 28, Collins 19, Dedmond 15, 18.306 divákov.



DENVER NUGGETS - HOUSTON ROCKETS 136:122 (35:43, 48:28, 30:24, 23:27)



Najviac bodov: Beasley 35, Jokič 31 (13 doskokov), Craig 22 - Harden 30, Faried 23, Paul 20, 20.106 divákov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. februára (TASR) - Basketbalisti Bostonu zvíťazili v zápase zámorskej NBA na palubovke New York Knicks 113:99. V drese víťazov sa v Madison Square Garden prezentoval 23 bodmi, 10 doskokmi a 6 asistenciami Kyrie Irving.Domáci fanúšikovia Irvingovi pripravili ovácie, pretože ho chcú v budúcej sezóne vidieť práve vo farbách Knicks.citovala ho agentúra AP.Postavou programu sa stal Paul George, ktorý Oklahomu City Thunder priviedol k triumfu 118:102 v Miami 43 bodmi (10 trojok). Pre Thunder to bolo siedme víťazstvo za sebou.pochválil zverenca tréner Erik Spoelstra.Houston prehral na palubovke Denveru 122:136 a houstonský James Harden sa musel veľmi snažiť, aby dosiahol métu 30 bodov. Túto hranicu pokoril už 25-krát v sérii, no až v poslednej minúte po trojkovom pokuse.