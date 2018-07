NBA: Bradley sa dohodol s Clippers na novej zmluve

Avery Bradley, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. júla (TASR) - Avery Bradley sa dohodol na predĺžení spolupráce s klubom zámorskej basketbalovej NBA Los Angeles Clippers, s ktorým by mal podpísať dvojročný kontrakt v hodnote 25 miliónov dolárov.V uplynulej sezóne odohral v dresoch Detroitu Pistons a Clippers dokopy 46 duelov. Krátko po januárovom prestupe do LA sa však zranil a do konca sezóny už nehral. Počas kariéry nastúpil na 459 zápasov NBA s priemerom 12,3 bodov. Informovala agentúra AP.