NBA: Dallas prehral s Los Angeles Lakers

Hráč Los Angeles Lakers LeBron James. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NBA - výsledky:



Brooklyn - Houston 123:116, Indiana - Cleveland 102:95, Orlando - Milwaukee 91:123, Boston - New York 104:102, Chicago - Detroit 112:106, Dallas - Los Angeles Lakers 110:119 pp, Sacramento - Utah 102:101, Golden State - San Antonio 110:127

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. novembra (TASR) - Hlavnú úlohu pri triumfe Los Angeles Lakers v Dallase 119:110 po predĺžení zohral LeBron James. V noci na sobotu sa blysol 39 bodmi, 16 asistenciami a 12 doskokmi. V drese hostí mu sekundoval Anthony Davies, ktorý pridal 31 bodov. Lakers zvíťazili štvrtýkrát za sebou a sú na čele Západnej konferencie.V drese Dallasu hviezdil Luka Dončič, keď dosiahol triple-double za 29 bodov, 13 doskokov a 16 asistencií. Pre 20-ročného Slovinca to bolo 10. triple-double v kariére.Golden State Warriors doma prehrali so San Antoniom Spurs 110:127. Zdolaný finalista uplynulého ročníka má mizerný vstup do sezóny, keď je s bilanciou 1:5 na predposlednom mieste na Západe. Proti Spurs hral bez Stephena Curryho, ktorý sa v minulom dueli zranil a chýbať bude minimálne tri mesiace.