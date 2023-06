NBA: Denver zvíťazil doma nad Miami 94:89 a má prvý titul, sériu vyhral 4:1

Basketbalisti Denveru Nuggets sa prvýkrát v histórii stali šampiónmi NBA. Hráčov Miami Heat zdolali v noci na utorok na domácej palubovke 94:89 a finálovú sériu vyhrali 4:1 na zápasy. Cenu pre najužitočnejšieho hráča finále dostal srbský pivot Nikola Jokič.



Denver premenil hneď svoju prvú účasť vo finále na zisk trofeje v NBA. Klub nevystúpil na najvyššiu pozíciu ani počas deviatich sezón, keď pôsobil v ABA, ktorá bola v rokoch 1968 až 1976 silnou konkurenciou NBA. Denver počas pôsobenia v tejto súťaži raz postúpil do finále a neuspel, keď v roku 1976 podľahol New Yorku Nets 2:4. Miami sa objavilo vo finále opäť po troch sezónach. V roku 2020 nestačilo na Los Angeles Lakers 2:4.



Jokič sa stal prvým klasickým pivotom, ktorý získal cenu MVP od roku 2005, keď ju zdvihol nad hlavu Tim Duncan zo San Antonia Spurs. Zároveň ju získal ako štvrtý Európan v histórii. Pred ním si rovnaké ocenenie vyslúžili Francúz Tony Parker zo San Antonia (2007), Nemec Dirk Nowitzki z Dallasu (2011) a Grék Jannis Antetokunmpo z Milwaukee (2021).



Hráči Denveru s vidinou osláv pred vlastnými fanúšikmi pôsobili v piatom finále v úvode premotivovane. V prvej štvrtine sa dostali do vedenia 12:5, no potom sa dostali do problémov s faulmi Jokič i hrdina predchádzajúceho duelu Aaron Gordon. Nuggets navyše nedokázali premieňať trojky ani šestky. Spoza oblúka mali napokon bilanciu 28:5 a z čiary trestného hodu 23:13. Miami aj vďaka tomu dokázalo otočiť duel vo svoj prospech a viedlo v druhej štvrtine aj o desať bodov (39:29). Polčas vyhrali Heat 51:44.



Cez prestávku však tréner Coloradčanov Mike Malone dokázal zverencov upokojiť a tí podali po zmene strán koncentrovaný výkon. Hráči z Floridy už boli v tempe a diváci videli vyrovnaný boj. Domáci sa dostali v závere tretej štvrtiny opäť do vedenia 69:66, no záverečná dvanásťminútovka priniesla drámu. Dve minúty pred koncom viedlo Miami 89:88, no koncovku nezvládlo a Denver zakončil zápas šnúrou 6:0. Líder Miami Jimmy Butler v poslednej minúte stratil loptu pri nájazde do postavenej obrany a v ďalšom útoku nepremenil trojku. "Tie posledné tri minúty vyzerali ako scéna z úplne iného filmu, než zvyšok duelu. Hráči namiesto vypracovania si šancí hádzali loptu ako seno. Predviedli sme najtvrdší a najaktívnejší výkon v obrane v celej sérii a k úspechu to aj tak nestačilo. Hral sa pekelný basketbal, nedokázali sme však nájsť riešenie, aby sme sa dostali na vrchol," povzdychol si podľa AFP tréner Erik Spoelstra, ktorý tak nepridal do zbierky štvrtý titul. Na lavičke bol pri všetkých troch triumfoch Miami, v rokoch 2012 a 2013 ako hlavný kouč a pri prvom v roku 2006 ako asistent.



Butler bol napokon najlepší strelec Heat s 21 bodmi, Bam Adebayo pridal 20 bodov a 12 doskokov. Denver tradične viedol Jokič, ktorý nazbieral 28 bodov a 16 doskokov, Michael Porter mu sekundoval so 16 bodmi a 13 doskokmi. "Keď vám nefunguje ofenzíva a nepadajú vám ani jednoduché strely, vtedy sa musíte zaťať a drieť v obrane. Som mimoriadne hrdý na svojich zverencov, že to dnes dokázali," vysvetlil dôvod víťazstva v piatom zápase tréner Malone a hneď po skončení stretnutia zreteľne deklaroval, že ziskom prvého titulu sa jeho práca neskončila. "Mám pre vás všetkých novinku. Jeden titul nám nestačí, chceme viac," oznámil zaplnenej hale.

finále play off NBA 2022/23 - 5. zápas:





Denver Nuggets - Miami Heat 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18)



zostava a body Denveru: Jokič 28 (16 doskokov), Porter 16 (13 doskokov), Murray 14, Caldwell-Pope 11, Gordon 4 (Brown 10, Braun 7, Green 4, Jordan 0)



zostava a body Miami: Butler 21, Adebayo 20 (12 doskokov), Strus 12, Vincent 6, Love 3 (Lowry 12, Martin 10, Robinson 5, Highsmith a Zeller po 0)



/konečný stav série: 4:1/

