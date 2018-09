NBA: Do Siene slávy v roku 2018 vstúpili aj Kidd, Nash, Hill či Allen

Jason Kidd, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 8. septembra (TASR) - Do Siene slávy zámorskej basketbalovej NBA uviedli v piatok bývalých skvelých rozohrávačov Jasona Kidda a Steva Nasha aj hviezdy nedávnej minulosti Raya Allena či Granta Hilla. Na slávnosti v meste Springfield sa tejto pocty dostalo celkovo trinástim osobnostiam.Európskym zástupcom bol Chorvát Dino Radža, bývalý hráč Bostonu Celtics. Medzi tohtoročnými laureátmi boli aj Lefty Driesell, Tar Heels, Rick Welts, Charlie Scott, Ora Mae Washingtonová, Katie Smithová, Rod Thorn a Maurice Cheeks. Informovala agentúra AP.Kanaďan Nash získal dvakrát ocenenie pre najužitočnejšieho hráča NBA, bolo to v rokoch 2005 a 2006, keď obliekal dres Phoenixu Suns. Nikdy ale profiligu nevyhral. Osemkrát si zahral v zápase All Stars. Kidd vyhral titul v NBA v roku 2011 s Dallasom a je druhý v historických štatistikách v asistenciách a získaných lôpt za Johnom Stocktonom. V zápase All Star hral desaťkrát.