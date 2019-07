NBA: Duncan sa vracia do San Antonia, bude asistent trénera Popovicha

Na archívnej snímke Tim Duncan (vpravo). Foto: TASR/AP/Chris Carlson Foto: TASR/AP/Chris Carlson

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. júla (TASR) - Bývalý americký basketbalista Tim Duncan sa vracia do klubu NBA San Antonio Spurs, tentoraz v pozícii asistenta trénera. V organizácii, v ktorej strávil celú svoju profiligovú hráčsku kariéru, rozšíri od novej sezóny realizačný tím vedený hlavným kormidelníkom Greggom Popovichom.Štyridsaťtriročný Duncan hral za Spurs dlhých 19 rokov (1997–2016). Je historický líder klubu v počte bodov, doskokov i blokov. Zároveň je jediný hráč San Antonia, ktorý bol pri zisku všetkých jeho piatich majstrovských titulov. Okrem Duncana pomôže Popovichovi v úlohe asistenta aj Will Hardy, ktorý pracoval v klube v rôznych pozíciách od roku 2010. Informáciu priniesla agentúra AP.