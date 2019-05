NBA: Gilbertov stav sa po cievnej mozgovej príhode zlepšuje

Dan Gilbert, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cleveland 28. mája (TASR) - Majiteľ zámorského basketbalového klubu Cleveland Cavaliers Dan Gilbert po cievnej mozgovej príhode zostáva v nemocničnej opatere. Jeho stav sa však zlepšuje, informovala agentúra AP.Päťdesiatsedemročného Gilberta priviezli do nemocnice v Detroite v nedeľu po tom, ako sa necítil dobre. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sa mu v priebehu nasledujúcich hodín polepšilo a údajne bez väčších ťažkostí komunikuje s personálom.Majiteľom Cavs je od roku 2005. S tímom zažil päť finálových účastí, no z nich zatiaľ len jedinú v roku 2016 pretavil Cleveland do zisku titulu.