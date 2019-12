NBA: Harden zažiaril 60 bodmi a vyrovnal zápis Michaela Jordana

Na snímke vpravo hráč Houstonu James Harden. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. decembra (TASR) - James Harden prispel v zámorskej basketbalovej NBA 60 bodmi k triumfu Houstonu nad Atlantou 158:111. Sezónne maximum dosiahol za 31 minút a pripísal si už štvrtý duel s minimálne 60 bodmi v kariére, čim vyrovnal Michaela Jordana na treťom mieste historických tabuliek. Viac majú na konte iba Wilt Chamberlain (32) a Kobe Bryant (6).povedal Harden, ktorý iba o bod zaostal za svojim najlepším streleckým predstavením v kariére.Je jediným aktívnym hráčom, ktorý má na konte aspoň dva zápasy so 60 a viac bodmi. Stal sa štvrtým hráčom, ktorý dal 50 a viac bodov v dvadsiatich stretnutiach, pred ním sú v tejto štatistike Chamberlain (118), Jordan (31) a Bryant (25).V dueli s Atlantou dosiahol Harden osem úspešných pokusov za tri body a premenil 20 trestných hodov. Vo štvrtej štvrtine sa už na palubovke neobjavil, keďže jeho tím viedol po troch jednoznačne 127:73. Za hostí mal Trae Young 37 bodov, ale nestačilo to na odvrátenie desiatej prehry Hawks za sebou.