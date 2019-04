NBA: Houston zdolal Utah a postúpil do 2. kola play off

Basketbalista James Harden so spoluhráčom Kennethom Fariedom z tímu Houston Rockets. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA

5. zápasy štvrťfinále Západnej konferencie:



Houston - Utah 100:93



/konečný výsledok série: 4:1, Houston postúpil/





Golden State - Los Angeles Clippers 118:120 v 4. štvrtine



/stav série: 3:1/

New York 25. apríla (TASR) - Basketbalisti Houstonu postúpili do 2. kola play off NBA. V noci na štvrtok zdolali v piatom zápase na vlastnej palubovke Utah 100:93 a v sérii zvíťazili 4:1. Najlepším strelcom domácich bol tradične James Harden s 26 bodmi, premenil však iba 10 z 26 striel za dva body a tri z dvanástich trojkových pokusov.Rockets sa predstavia v semifinále Západnej konferencie tretíkrát za sebou.