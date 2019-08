NBA: Lakers hľadajú náhradu za Cousinsa

Na snímke DeMarcus Cousins, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 20. augusta (TASR) - Basketbalový klub z NBA Los Angeles Lakers intenzívne hľadá na hráčskom trhu pivota. Reaguje tak na zranenie DeMarcusa Cousinsa, ktorý si na tréningu roztrhol predný skrížený väz a vynechá zrejme až celú sezónu. Do úvahy prichádzajú Dwight Howard, Joakim Noah, alebo Marcin Gortat.Najlepší podkošoví hráči sú už pod zmluvou, a tak môžu tŕň z päty tímu LeBrona Jamesa vytrhnúť už iba veteráni. Tridsaťtriročný Howard je osemnásobný účastník Zápasu hviezd, no niekoľko rokov už svojimi výkonmi neoslňuje a Washington ho v lete vymenil do Memphisu. Má ešte rok platnú zmluvu, no Grizzlies sú ochotní ho uvoľniť. O rok starší Noah dohral uplynulú sezónu v Memphise a je voľným hráčom rovnako ako 35-ročný Gortat. Poliak nastupoval ešte minulý rok v základnej zostave Los Angeles Clippers, no keď tí získali po výmene Ivicu Zubaca, v družstve skončil. Správu priniesol ESPN.