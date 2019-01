NBA: LeBron James a Antetokounmpo sú kapitáni tímov v zápase All Star

LeBron James, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kapitáni:



Západ: LeBron James (Los Angeles Lakers)

Východ: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee)



Základné zostavy:



rozohrávači: Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets)

krídla a pivoti: Kevin Durant (Golden State), Paul George (Oklahoma City Thunder), Kawhi Leonard (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

New York 25. januára (TASR) - Fanúšikovia, novinári a hráči zámorskej basketbalovej NBA vybrali po päť hráčov z každej konferencie do zápasu All Star. Kapitánmi budú LeBron James z Los Angeles Lakers a Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks, ktorí dostali najviac hlasov.Zvyšných hráčov vyberú tréneri jednotlivých tímov NBA 31. januára. Zloženie základných pätiek určia kapitáni vo verejnom drafte, ktorý sa uskutoční 7. februára. Exhibičný zápas je na programe o desať dní neskôr v Charlotte.