NBA: Lin zamieril z Brooklynu do Atlanty

Jeremy Lin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. júla (TASR) - Brooklyn poslal v rámci NBA amerického basketbalistu Jeremyho Lina do Atlanty. Podľa portálu ESPN si tímy okrem toho vymenia budúce výbery v druhom kole draftu nováčikov.Dvadsaťdeväťročný rozohrávač má platný kontrakt ešte na jeden rok v hodnote 12,5 milióna USD. V minulej sezóne odohral za Nets iba 37 stretnutí pre zranenie kolena. V novom mužstve naňho na poste čaká konkurencia najmä v podobe Dennisa Schrödera, ktorý bol v predchádzajúcom ročníku najlepší strelec Hawks.Atlanta je pre Lina siedma zastávka v NBA, hral aj za Golden State, New York, Houston, Los Angeles Lakers a Charlotte. V Brooklyne pôsobil od roku 2016.