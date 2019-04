NBA: Milwaukee aj Houston vstúpili do play off vysokými víťazstvami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA

štvrťfinále Východnej konferencie - 1. zápasy:



Boston - Indiana 84:74

/stav série: 1:0/



Milwaukee - Detroit 121:86

/stav série: 1:0/



štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápasy:



Portland - Oklahoma City 104:99

/stav série: 1:0/



Houston - Utah 122:90

/stav série: 1:0/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 15. apríla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks vstúpili úspešne do play off Východnej konferencie NBA.V noci na pondelok si na domácej palubovke ako víťaz základnej časti poradili s Detroitom vysoko 121:86. Portland Trail Blazers rovnako doma zdolal Oklahomu City 104:99, hoci v základnej časti s Thunder prehral všetky štyri zápasy.