NBA: Milwaukee natiahlo víťaznú sériu na štrnásť zápasov

Hráči Toronto Raptors zľava Danny Green, Kawhi Leonard a Marc Gasol oslavujú po výhre nad Milwaukee Bucks v basketbalovom zápase play off zámorskej NBA v Toronte 19. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. decembra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks zdolali v noci na utorok v zámorskej NBA Orlando Magic 110:101 a natiahli víťaznú sériu na 14 zápasov. Ústrednou postavou domácich bol Grék Giannis Antetokounmpo, ktorý zaznamenal 32 bodov, 15 doskokov a 8 asistencií. Sacramento Kings triumfovali na palubovke Houstonu Rockets 199:118 vďaka trojke Nemanju Bjelicu zároveň so záverečným klaksónom.Indiana - Los Angeles Clippers 99:110, Boston - Cleveland 110:88, Chicago - Toronto 92:93, Houston - Sacramento 118:119, Milwaukee - Orlando 110:101, New Orleans - Detroit 103:105, Phoenix - Minnesota 125:109, Utah - Oklahoma City 90:104, Golden State - Memphis 102:110