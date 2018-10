NBA: Onedlho štartuje 73. ročník, titul obhajuje Golden State

LeBron James, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prehľad doterajších víťazov NBA:



17 víťazstiev - Boston Celtics (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008)



16 - Minneapolis/Los Angeles Lakers (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010)



6 - Philadelphia/San Francisco/Golden State Warriors (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018)



6 - Chicago Bulls (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)



5 - San Antonio Spurs (1999, 2003, 2005, 2007, 2014)



3 - Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers (1955, 1967, 1983)



3 - Fort Wayne/Detroit Pistons (1989, 1990, 2004)



3 - Miami Heat (2006, 2012, 2013)



2 - New York Knicks (1970, 1973)



2 - Houston Rockets (1994, 1995)



1 - Cleveland Cavaliers (2016)



1 - St. Louis/Atlanta Hawks (1958)



1 - Baltimore/Washington Bullets/Washington Wizards (1978)



1 - Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder (1979)



1 - Portland Trail Blazers (1977)



1 - Milwaukee Bucks (1971)



1 - Dallas Mavericks (2011)



1 - Baltimore Bullets (1948)



1 - Rochester/Cincinnati Royals/Kansas City/Sacramento Kings (1951)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 16. októbra (TASR) - Dvomi zápasmi odštartuje v noci na stredu 73. ročník basketbalovej NBA. Obhajca titulu Golden State Warriors privíta Oklahoma City Thunder a Boston Celtics sa stretne s Philadelphiou 76ers. V tímoch zámorskej profiligy sú pred štartom sezóny na súpiske hráči z rekordných 42 krajín.Sezóna 2018/2019 je piata za sebou, v ktorej má všetkých 30 tímov aspoň jedného legionára. Najviac z celkového počtu 108 ich pochádza z Kanady (11), Austrália a Francúzsko majú po 9 zástupcov. Najviac legionárov má Dallas Mavericks (7), Utah a Los Angeles Clippers majú po 6. Päť tímov - Boston, New York, Oklahoma City, Philadelphia a San Antonio - má po päť legionárov.V uplynulých štyroch sezónach získali titul dva tímy - Golden State Warriors a Cleveland Cavaliers. Warriors triumfovali v rokoch 2015, 2017 a 2018, Cleveland uspel v roku 2016. Cavaliers sa však v novej sezóne musia vyrovnať s odchodom LeBrona Jamesa, ktorý patrí k ozdobám ligy. Držiteľ štyroch cien pre najlepšieho hráča súťaže totiž prestúpil do Los Angeles Lakers.uviedol James pre portál nba.com.S príchodom LeBrona samozrejme stúpne sila Lakers, ale favoritov treba hľadať opäť medzi tímami ako Golden State, prekvapiť by mohli Boston, či Houston. Okrem Jamesa prišli do Lakers Rajon Rondo, JaVale McGee, Lance Stephenson a Michael Beasley. Tí majú za úlohu vytvoriť s talentovaným mladým jadrom konkurencieschopný tím a vrátiť klubu slávu, ktorú mal. James však uviedol, že úspech klubu nebude závisieť od toho, či získal pohár.Pred sezónou pristúpilo vedenie ligy k úpravám pravidiel. Jedným z nich je skrátenie času na zakončenie útoku po ofenzívnom doskoku. Hráč má v tomto prípade na zakončenie 14 sekúnd, namiesto doterajších 24.