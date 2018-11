NBA: Philadelphia doma naďalej stopercentná

Kyrie Irving Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NBA:



Boston - Toronto 123:116 pp, Indiana - Miami 99:91, Philadelphia - Utah 113:107, Washington - Brooklyn 104:115, Memphis - Sacramento 112:104, Minnesota - Portland 112:96, New Orleans - New York 129:124, Milwaukee - Chicago 123:104

New York 17. novembra (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers zdolali v noci na sobotu v zámorskej NBA Utah Jazz 113:107. Jimmy Butler, ktorý zamieril do Philadelphie v pondelok v rámci hromadnej hráčskej výmeny z Minnesoty, zažil víťaznú domácu premiéru v drese Sixers, k úspechu pomohol 28 bodmi. Joel Embiid prispel k víťazstvu 23 bodmi. Philadelphia zostáva jediným tímom, ktorý v domácom prostredí ešte neprehral.V ďalšom zápase si Boston poradil s Torontom 123:116 až po predĺžení. Lídrom domácich bol Kyrie Irving, ktorý si s 43 bodmi vylepšil tohtosezónne maximum. Z toho 17 bodov zaznamenal v záverečných deviatich minútach riadneho hracieho času a prsty mal vo všetkých košoch Celtics v predĺžení.Rovnako 43 bodmi a osobným sezónnym rekordom sa mohol v noci pochváliť aj Anthony Davis, ktorý pridal aj 17 doskokov a potiahol New Orleans k výhre 129:124 nad New Yorkom.